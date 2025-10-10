ТСН у соціальних мережах

54
1 хв

Лише 2 краплі на ватний тампон — і куртка чи пуховик як нові: прання стає зайвим

Прийшли холодні дні, і саме час діставати з шафи улюблені осінні куртки та пуховики. Але що робити, якщо на одязі з’явилася неприємна пляма?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як почистити пуховик без прання

Як почистити пуховик без прання / © unsplash.com

Не обов’язково кидати куртку в пральну машину чи бігти до хімчистки — існує простий і ефективний спосіб вирішення проблеми вдома.

Щоб швидко очистити куртку або пуховик від плям без прання, вам знадобляться — ватка та простий засіб, який майже завжди є під рукою.

Ідеальним рішенням стане міцелярна вода. Так, саме вона: вона дивовижно добре справляється з брудом і жирними плямами. Досить нанести лише 2 краплі на ватний тампон і акуратно протерти забруднені ділянки.

Найчастіше бруд накопичується на комірі, кишенях та рукавах — і саме ці місця легко очистити цим простим методом. Після оброблення залиште одяг висохнути, і ваша куртка або пуховик знову виглядатимуть як нові.

Порада: цей спосіб ідеально підходить для дбайливого очищення курток з делікатних тканин та синтетичних наповнювачів, адже він не шкодить матеріалу і продовжує життя вашого улюбленого одягу.

