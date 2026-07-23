Лише 5 хвилин на плиті, і варення готове: топ-3 швидкі рецепти з малини, які варто приготувати

Як швидко приготувати варення з малини / © Unsplash

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Сезон малини триває недовго, тому багато хто намагається зберегти аромат літніх ягід на зиму. Найкращий спосіб зробити це — зварити домашнє варення. Воно чудово смакує з млинцями, сирниками, тостами або просто до чашки чаю.

У матеріалі ТСН.ua — зібрали три перевірені способи приготування, які не потребують складних інгредієнтів і завжди дають відмінний результат.

Класичне варення з малини «П’ятихвилинка»

Цей рецепт цінують за простоту та швидкість. Ягоди проходять мінімальну термічну обробку, тому зберігають насичений аромат і красивий колір.

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Інгредієнти:

1 кг малини;

800 г цукру.

Спосіб приготування

Переберіть малину, видаліть листочки та пошкоджені ягоди. Якщо плоди чисті, мити їх не потрібно, адже вони дуже ніжні. Засипте малину цукром і залиште на 3-4 години, щоб вона пустила достатньо соку. Поставте ємність на середній вогонь і доведіть до кипіння. Після цього варіть лише 5 хвилин, регулярно знімаючи піну. Одразу розлийте гаряче варення у стерилізовані банки та герметично закрийте кришками. Після охолодження перенесіть заготовку у прохолодне місце.

Густе малинове варення без желатину

Якщо вам подобається десерт із густою консистенцією, цей спосіб стане одним із найкращих. Варення виходить насиченим і чудово підходить для домашньої випічки.

Інгредієнти:

1 кг малини;

1 кг цукру;

1 ч. л. лимонного соку.

Як приготувати

Ягоди пересипте цукром і залиште на кілька годин. Коли з’явиться достатньо соку, поставте каструлю на плиту та доведіть масу до кипіння. Варіть приблизно 15 хвилин, після чого повністю охолодіть. Повторіть процедуру ще двічі. Перед завершенням приготування влийте лимонний сік, який допоможе зберегти яскравий колір і зробить смак більш виразним. Після останнього кипіння розлийте готовий десерт у стерилізовані банки.

Малинове варення з м’ятою та лимоном

Цей варіант сподобається тим, хто хоче урізноманітнити класичний рецепт. Легкі цитрусові нотки та освіжаючий аромат м’яти роблять смак більш цікавим.

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Інгредієнти:

1 кг малини;

800 г цукру;

половина лимона;

4-5 листочків свіжої м’яти.

Покрокове приготування

Засипте ягоди цукром і залиште на кілька годин. Після появи соку поставте каструлю на вогонь і доведіть суміш до кипіння. Додайте сік половини лимона та кілька листочків м’яти. Проваріть приблизно 10 хвилин, після чого дістаньте м’яту, щоб вона не зробила смак надто насиченим. Гаряче варення розлийте у стерилізовані банки та закрийте кришками.

Як зробити малинове варення ще смачнішим

Для приготування найкраще використовувати стиглу, але щільну малину без ознак псування. Якщо ягоди були зібрані після дощу, варто дати їм трохи обсохнути. Під час варіння не забувайте знімати піну — так варення довше зберігатиметься і матиме прозорішу консистенцію. Банки та кришки обов’язково потрібно стерилізувати, щоб заготовки без проблем простояли до наступного сезону.

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