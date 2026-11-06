Лише одна чайна ложка: який інгредієнт зробить каву солодшою та ароматнішою

Кава з медом / © pexels.com

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Звичайна чашка кави може заграти новими смаками, якщо замість цукру додати до неї мед. Цей натуральний підсолоджувач не лише пом’якшує гіркоту напою, а й містить антиоксиданти та інші біологічно активні сполуки.

Про це пише польське видання Chillizet.

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Каву зазвичай п’ють із молоком, цукром або спеціями, зокрема корицею, кардамоном чи ваніллю. Водночас мед, який традиційно додають до чаю, також добре поєднується з цим напоєм. Достатньо однієї чайної ложки, щоб надати каві ніжної солодкості та легкого аромату.

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Чим корисна кава з медом

Мед містить антиоксиданти, мінерали, ферменти та інші біологічно активні речовини. Деякі з його компонентів мають потенційні антибактеріальні властивості.

Водночас мед не варто вважати значно кориснішою заміною звичайного цукру. Він також містить прості цукри та є досить калорійним продуктом, тому вживати його рекомендують помірно.

Як правильно додавати мед до кави

Приготувати такий напій нескладно. Мед підходить як для розчинної, так і для заварної кави. Його також можна додавати до еспресо або напоїв з автоматичної кавомашини.

Спочатку потрібно приготувати каву звичним способом і дати їй трохи охолонути. Після цього додати чайну ложку натурального меду та ретельно перемішати до повного розчинення.

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Додавати мед до дуже гарячої кави не радять, оскільки висока температура може знижувати активність деяких ферментів і впливати на окремі чутливі до нагрівання компоненти продукту.

Нагадаємо, раніше дослідження виявило, що помірне споживання кави може бути пов’язане з нижчим ризиком хронічної хвороби нирок і утворення каменів. Однак результат залежить від кількості кофеїну, стану здоров’я та індивідуальної чутливості організму.

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