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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
505
Час на прочитання
1 хв

Лише одна фраза — і грошей будуть повні кишені: що треба сказати перед виходом із дому

Багато людей дотримується народних традицій, щоб залучити у своє життя гроші й удачу. Однією з таких звичок, що переходили від покоління до покоління, є вимовляння особливих слів перед тим, як вийти з дому.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Які слова притягують гроші

Які слова притягують гроші / © www.freepik.com/free-photo

За народними прикметами, якщо сказати магічну фразу собі в дзеркало перед виходом з дому, день складатиметься вдало і всі справи робитимуться дуже легко, неначе самі собою. Адже вважається, що ці слова налаштовують людину на успіх у всіх її справах та захищають від проблем і лихого ока.

Ось яку чарівну фразу варто говорити кожного дня: «Куди йду я, туди й удача моя».

Ця традиція передавалася з покоління в покоління, і всі ті, хто знав цю фразу і користувався її силою, не мали проблем із фінансами.

Окрім того, є ще кілька народних ритуалів, які допоможуть закріпити результат. Наприклад, треба брати гроші лівою рукою, а віддавати правою. Не слід виносити сміття з дому після заходу сонця, щоб не позбутися свого достатку. Також треба класти на підвіконня монети на ніч, щоб залучити багатство у свій дім. Такі прості дії допоможуть не лише залучити гроші у свій гаманець, а й примножити їх.

А ще наші предки обов’язково зверталися до свого янгола-охоронця з проханням захистити від біди та злиднів. Ці прості поради є джерелом народної мудрості, яка допомагає людям почуватися впевненіше і спокійніше. А найголовніше — повірити у свої сили, адже саме віра в себе часто стає запорукою удачі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
505
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