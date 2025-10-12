Лише одна людина з десяти помічає всі відмінності за 20 секунд: перевірте свою уважність

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Хочете перевірити, наскільки ви уважні до деталей? Тоді ця візуальна головоломка саме для вас. На перший погляд перед вами дві однакові картинки — жінка в елегантній чорній сукні приміряє туфлі, тримаючи в руках червоний клатч. Але не поспішайте з висновками: уважне око неодмінно помітить, що між зображеннями приховані три хитро замасковані відмінності.

Уважно роздивіться обидві ілюстрації внизу та спробуйте знайти три невеликі, але підступні відмінності. Не дозволяйте собі піддатися ілюзії схожості — художник навмисно змінив кілька деталей, щоб перевірити вашу спостережливість.

Підказка — зверніть увагу на:

форму й розташування предметів;

положення руки жінки;

дрібні деталі на аксесуарах і взутті.

Візуальний тест на уважність / © Mixnews

Чому такі завдання корисні для мозку

Подібні візуальні тести — не просто розвага. Дослідження журналу «Frontiers in Psychology» доводять, що вправи на пошук відмінностей: