- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 141
- Час на прочитання
- 1 хв
Лише одна людина з десяти помічає всі відмінності за 20 секунд: перевірте свою уважність
Спробуйте помітити зміни на малюнку за 20 секунд: лише найспостережливіші зможуть пройти тест із першої спроби.
Хочете перевірити, наскільки ви уважні до деталей? Тоді ця візуальна головоломка саме для вас. На перший погляд перед вами дві однакові картинки — жінка в елегантній чорній сукні приміряє туфлі, тримаючи в руках червоний клатч. Але не поспішайте з висновками: уважне око неодмінно помітить, що між зображеннями приховані три хитро замасковані відмінності.
Уважно роздивіться обидві ілюстрації внизу та спробуйте знайти три невеликі, але підступні відмінності. Не дозволяйте собі піддатися ілюзії схожості — художник навмисно змінив кілька деталей, щоб перевірити вашу спостережливість.
Підказка — зверніть увагу на:
форму й розташування предметів;
положення руки жінки;
дрібні деталі на аксесуарах і взутті.
Чому такі завдання корисні для мозку
Подібні візуальні тести — не просто розвага. Дослідження журналу «Frontiers in Psychology» доводять, що вправи на пошук відмінностей:
розвивають зорову пам’ять і концентрацію;
покращують швидкість мислення;
знижують рівень стресу;
допомагають підтримувати гострий розум навіть у зрілому віці.