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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Лише одна ложка до кави: що додати до ранкового напою для додаткової користі

Один простий інгредієнт здатен повністю змінити звичний смак ранкової кави. Водночас він містить вітамін С, необхідний організму щодня.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Що додати до ранкової кави для додаткової користі

Що додати до ранкової кави для додаткової користі / © Associated Press

Додавання невеликої кількості лимонного соку до ранкового чаю або кави може стати додатковим джерелом вітаміну С. Водночас розраховувати на такий напій як на спосіб отримати всю добову норму цього вітаміну не варто.

Про це повідомило видання Express.

Лимонний сік можна додавати до теплого напою після його приготування. Він надає чаю чи каві легкого цитрусового смаку та містить вітамін С.

Цей вітамін необхідний організму для низки важливих процесів. Зокрема, він допомагає захищати клітини, підтримувати здоров’я шкіри, кровоносних судин, кісток і хрящів, а також бере участь у загоєнні ран.

Цитрусові належать до хороших джерел вітаміну С. За даними NHS, дорослим віком від 19 до 64 років потрібно близько 40 мг цього вітаміну на добу. Однак у невеликій кількості лимонного соку його буде порівняно мало, тому така добавка не може замінити повноцінний раціон.

До чашки готового напою можна додати приблизно чайну ложку лимонного соку. Найзвичніше він поєднується з чорним або трав’яним чаєм, тоді як смак кави з лимоном може сподобатися не всім.

Фахівці також наголошують, що лимонний сік не є універсальним засобом для покращення здоров’я. Вітамін С передусім рекомендують отримувати зі збалансованого раціону, який містить достатню кількість фруктів та овочів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, які чотири напої перед сном допомагають підтримувати нормальний рівень цукру в крові.

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