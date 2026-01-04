Як швидко відчистити деко від жиру та нагару / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Навіть найохайніша господиня знає, як важко відмити деко після запікання. Пригорілий жир, темний нагар і липкий наліт не піддаються звичайним засобам і змушують витрачати багато часу та зусиль. Але існує простий спосіб, який працює без шкоди для рук і поверхні, потрібна лише одна таблетка, яка неодмінно знайдеться в домі, де є посудомийна машина.

Як швидко позбутися жиру й нагару з деко без жодних зусиль

Йдеться про таблетку для посудомийної машини. Вона містить активні компоненти, що легко розщеплюють жир і нагар навіть без інтенсивного тертя.

Як правильно скористатися методом.

Реклама

Покладіть деко в раковину або ванну. Залийте його гарячою водою так, щоб вона повністю покривала забруднення. Киньте у воду одну таблетку для посудомийки. Залиште на 30 хвилин. Злийте воду та легко протріть поверхню губкою. Бруд почне відходити сам, а нагар зніматиметься без зусиль.

Таблетки для посудомийних машин створені для боротьби зі складними жировими відкладеннями. Вони розчиняють пригорілий жир, не пошкоджують метал і емаль, економлять час і сили. Метод підходить для металевих, емальованих та жаростійких дек.

Чим ще можна швидко відчистити деко

Якщо немає таблетки для посудомийної машини, існує кілька перевірених домашніх способів, які також добре справляються з жиром і нагаром: