Лише один інгредієнт з вашої кухні допоможе освіжити килим і прибрати неприємний запах

Звичний інгредієнт із кухонної шафи допоможе повернути килиму свіжість без спеціальних засобів.

Софія Бригадир
Килим

Килим / © unsplash.com

Утримувати килими в ідеальній чистоті — справжній виклик, особливо коли вдома є діти чи тварини. Навіть після регулярного прибирання в них можуть залишатися неприємні запахи. Проте, як показала популярна блогерка з TikTok, розв’язати цю проблему можна без жодної хімії — за допомогою одного інгредієнта.

Про це повідомило видання Express.

Блогерка з TikTok, відома під ніком Cleaning with Lily, поділилася у відео лайфгаком, який став вірусним. Вона продемонструвала, як посипає килим звичайною харчовою содою, залишає на пів години, а потім прибирає пилососом. За словами авторки, цей простий прийом допомагає позбутися залишкових запахів і зробити повітря в кімнаті свіжішим.

Харчова сода, або бікарбонат натрію, відома своїми дезодорувальними та абсорбувальними властивостями. Вона поглинає неприємні запахи, очищає ворс і безпечна для більшості типів тканин. Саме тому її часто використовують не лише в кулінарії, а й у побуті — для чищення холодильників, меблів чи килимів.

Такий метод став особливо популярним серед користувачів, які шукають екологічні рішення для прибирання. Простий інгредієнт із кухонної шафи виявився ефективною альтернативою дорогим ароматизаторам і спеціальним спреям для килимів.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як злити воду з пральної машини, щоб уникнути цвілі та засмічень.

