Лише один інгредієнт замінить пральну машину: як легко очистити ковдру

Прання об’ємних ковдр часто створює чимало клопоту. Навіть якщо вони поміщаються у барабан пральної машини, процес висихання може тривати кілька днів, а надлишок води капає на підлогу. До того ж, для повного очищення нерідко доводиться запускати кілька циклів прання.

Про це повідомило видання Express.

Однак, як виявилося, є простий спосіб повернути ковдрі чистоту й свіжість без жодної машини. Експерт із прибирання Зак із компанії E-Cloth розповів, що ефективно боротися зі стійкими плямами можна за допомогою свіжого лимонного соку та прямого сонячного світла.

За словами спеціаліста, лимон має природні відбілювальні та антибактеріальні властивості, які посилюються під впливом ультрафіолету.

«Видавіть свіжий лимонний сік на будь-які плями на ковдрі, а потім помістіть ковдру під прямі сонячні промені на кілька годин. Природна відбілююча дія лимонного соку в поєднанні із сонячним світлом допомагає видалити плями та освітлити тканину без агресивних хімікатів», — пояснив експерт.

Чому це працює:

Лимонний сік містить лимонну кислоту — природну речовину, здатну розчиняти жир і білкові плями, а також пригнічувати ріст бактерій. Водночас сонячне світло виконує роль природного дезінфектора: воно допомагає знищувати пилових кліщів, мікроби та спори цвілі, що можуть накопичуватися у волокнах тканини.

Коли лимонна кислота піддається впливу ультрафіолетових променів, її очищувальний ефект посилюється. Саме тому поєднання лимонного соку і сонця вважають одним із найприродніших способів освіжити постільну білизну без хімії.

Як правильно застосувати метод:

Нанесіть невелику кількість свіжого лимонного соку на плями.

Обережно промокніть ділянку сухою ганчіркою, не втираючи сік у тканину.

Уникайте надлишку рідини — надмір може спричинити появу затхлого запаху чи цвілі.

Повісьте ковдру на відкрите повітря під сонцем. Якщо такої можливості немає — розташуйте її біля великого вікна.

Залиште на кілька годин, періодично перевертаючи ковдру, щоб сонячне світло рівномірно обробило поверхню.

Після висихання ковдра має виглядати чистішою, а плями — зникнути. Окрім того, тканина стане свіжою на дотик і трохи світлішою завдяки природному відбілюванню.

Фахівці зазначають, що такий метод ефективний для усунення поверхневих плям і легкого оновлення тканини, однак не замінює повноцінного прання. Якщо ковдра потребує глибокого очищення, краще періодично віддавати її до хімчистки.

Раніше ми розповідали про прості засоби, які замінять дорогу хімію з магазину та зроблять вашу ванну чистою.