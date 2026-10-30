Лист святому Миколаю 2026: що написати дитині та куди надіслати, щоб отримати відповідь

Як написати листа святому Миколаю / © pexels.com

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Якщо дитина ще не знає, із чого почати, допоможіть їй скласти перші речення. Ми підготували зразки листів для дітей різного віку, простий шаблон для заповнення та підказки, які стануть у пригоді під час написання й відправлення послання.

Коли писати лист святому Миколаю 2026 року

В Україні День святого Миколая за новим церковним календарем святкують 6 грудня. 2026 року свято припадає на неділю.

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Найкраще сісти за лист наприкінці листопада або на початку грудня. Не обов’язково робити це за один вечір: дитина може спершу намалювати подарунок, потім придумати побажання, а вже наступного дня оформити все на папері.

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Якщо хочете надіслати лист поштою, подбайте про це заздалегідь. Особливо якщо сподіваєтеся отримати відповідь: строки та умови сезонних поштових акцій потрібно перевіряти окремо.

Як написати листа святому Миколаю

Найскладніше для дитини — часто перше речення. Підкажіть, що почати можна зі звичайного привітання, а далі розповісти трохи про себе. Не потрібно змушувати малюка писати довгий текст або вигадувати, чим він був «найкращим» протягом року.

У листі можна згадати, скільки дитині років, що їй подобається, чого вона навчилася та про який подарунок мріє. Наприкінці доречно побажати чогось доброго рідним або друзям і подякувати за свято.

Якщо дитина ще маленька, нехай розповідає, а ви записуйте її слова. Дошкільник може намалювати бажаний подарунок, а школяр — написати кілька речень самостійно. Такий лист буде значно цікавішим, ніж текст, який дорослі склали замість нього.

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Зразки листів святому Миколаю для дітей

Не знаєте, як має виглядати готовий лист? Ось кілька прикладів, які можна взяти за основу й змінити відповідно до віку та побажань дитини.

Лист святому Миколаю від дитини 4–5 років

Дорогий святий Миколаю!

Мене звати Марійка, мені п’ять років. Я ходжу до садочка, люблю малювати, ліпити з пластиліну та гратися з подружками.

Цього року я навчилася кататися на велосипеді. А ще тепер сама прибираю свої іграшки, хоча іноді мені хочеться залишити їх до завтра.

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На свято я дуже хочу набір кольорових олівців і книжку з казками. Буду рада, якщо мої бажання здійсняться.

Бажаю, щоб мама, тато й бабуся були здорові та щасливі.

Дякую тобі! До зустрічі!

Марійка.

Лист святому Миколаю від школяра

Дорогий святий Миколаю!

Мене звати Артем, мені вісім років. Я навчаюся у другому класі. Цього року я став краще читати, навчився плавати й знайшов нових друзів.

Звичайно, не все в мене виходить одразу. Іноді я сперечаюся із сестрою, але потім ми миримося й знову граємося разом.

Я давно мрію про конструктор, з якого можна зібрати машину, а ще хотів би отримати книжку про космос.

Бажаю своїй родині здоров’я, усім дітям — гарних подарунків, а нашій країні — миру.

Дякую за свято!

Артем.

Короткий лист святому Миколаю

Дорогий святий Миколаю!

Мене звати Софійка, мені шість років. Цього року я навчилася читати й писати своє ім’я. Я дуже хочу ляльку та набір для творчості.

Ще я бажаю, щоб мої рідні були здорові, а всі діти раділи святам.

Дякую тобі за подарунки!

Софійка.

Лист святому Миколаю від дитини 10–12 років

Доброго дня, святий Миколаю!

Мене звати Данило, мені одинадцять років. Цього року я почав грати на гітарі, підтягнув математику й прочитав кілька книжок, які давно відкладав на потім.

Я зрозумів, що не все виходить із першої спроби. Але якщо тренуватися й не здаватися, результат обов’язково буде.

На День святого Миколая я хотів би отримати навушники або книжку про винаходи. А ще мрію, щоб моя родина була здоровою, а в Україні настав мир.

Дякую за те, що це свято нагадує нам про турботу одне про одного.

Данило.

Шаблон листа святому Миколаю для друку

Якщо дитині важко придумати весь текст самостійно, запропонуйте їй заповнити пропуски. Можна роздрукувати цей шаблон або переписати його в гарний зошит:

Шаблон листа святому Миколаю для друку / © ТСН

Після цього можна прикрасити лист малюнками, наліпками або кольоровою рамкою. Якщо дитина ще не вміє писати, нехай намалює подарунок, а дорослий допоможе записати її побажання.

Куди покласти лист святому Миколаю

У кожної родини свої маленькі передсвяткові традиції. Одні діти залишають лист біля вікна, інші кладуть його під подушку або біля ялинки. Можна обрати будь-який варіант, який подобається вашій дитині:

Під подушку. Залиште лист увечері 5 грудня, щоб уранці дитина знайшла подарунок і згадала про своє послання. На підвіконня. Покладіть поруч малюнок або маленьку прикрасу. Біля ялинки. Якщо вдома вже з’явився святковий декор, лист може стати його частиною. У поштову скриньку. Якщо хочете долучитися до офіційної поштової акції, заздалегідь дізнайтеся, куди саме потрібно надсилати листи цього року.

Як надіслати лист святому Миколаю поштою

Дітям часто хочеться не лише написати листа, а й справді відправити його в конверті. В Україні Укрпошта часто проводить різні різдвяні акції, пов’язані з листами святому Миколаю.

Щоб підготувати лист до відправлення, спершу перевірте актуальну адресу та кінцевий термін приймання. Потім покладіть послання в конверт, а якщо правила акції це дозволяють — додайте малюнок.

Якщо передбачена відповідь, уважно прочитайте вимоги до оформлення. Зазвичай потрібно розбірливо зазначити адресу відправника та поштовий індекс, щоб відповідь могла дійти до дитини.

Не використовуйте адресу з торішніх дописів без перевірки: правила та строки сезонних акцій можуть змінюватися.

FAQ

Як написати листа святому Миколаю?

Почніть із привітання, а потім запропонуйте дитині розповісти про себе, свої захоплення та події, якими вона пишається. Далі можна написати про бажаний подарунок і побажати чогось доброго рідним. Маленьким дітям достатньо кількох речень або малюнка, який дорослий допоможе підписати.

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