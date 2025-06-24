Листя огірків жовтіє по краях: що потрібно зробити негайно, інакше врожаю не буде

Листя огірків жовтіє по краях: що потрібно робити

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Чому жовтіє листя огірків по краях

Як стверджують експерти, якщо листя огірків почало набувати жовтої кайми по краях — це є чітким свідченням нестачі калію у огірків– життєво важливого елемента для здоров’я та плодоношення рослин.

Калій не просто є одним із поживних елементів; він відіграє роль «логіста» всередині рослини, регулюючи численні життєво важливі процеси. Цей елемент відповідає за водний баланс, забезпечуючи оптимальний рух рідини та поживних речовин по судинах рослини. Крім того, калій надає рослинам стійкість до стресових умов, таких як спека або посуха. Він не входить безпосередньо до складу клітин, але його присутність критично важлива для їхнього функціонування та загального «транспорту» корисних речовин.

Коли рослина відчуває нестачу калію, вона втрачає здатність ефективно доставляти воду та поживні речовини до найбільш віддалених ділянок. Саме тому краєчок листка починає «голодувати» першим. Клітини на цих ділянках втрачають тургор, зневоднюються, набувають жовтого кольору, а згодом відмирають. Звідси й з’являється характерна жовта облямівка по краю листка, а не в його центрі.

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Симптоми нестачі калію у огірків: від жовтизни до деформації плодів

Пожовтіння країв листя на огірках — це лише перший, але дуже важливий симптом нестачі калію. Зазвичай він проявляється під час інтенсивного плодоношення. Коли на огірках починають зав’язуватися та наливатися плоди, рослина витрачає колосальну кількість калію для їхнього розвитку. Весь калій, що до цього розподілявся рівномірно між усіма органами рослини, починає перерозподілятися пріоритетно на налив плодів. Ці численні зеленці потребують постійного наповнення, і калій, діючи як «логіст», спрямовується саме до них.

Внаслідок цього, рослина починає «забирати» калій з менш пріоритетних ділянок, і першими страждають саме краєчки листя. Якщо проблему не вирішити, пожовтіння буде поступово поширюватися, охоплюючи все більші ділянки листка.

Друга фаза браку калію проявляється ще більш загрозливо: огірки починають змінювати форму. Замість звичайних, рівних плодів з’являються екземпляри, що виглядають крючкоподібними або викривленими. Це свідчить про глибоке калієве голодування, яке вже безпосередньо впливає на якість урожаю.

Чим підживити огірки: ефективні рішення

Для подолання дефіциту калію та відновлення здоров’я огірків існує декілька перевірених варіантів підживлення.

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Одним з ефективних засобів є спеціалізоване добриво «Майстер» з підвищеним вмістом калію, що має формулу, наприклад, 3% азоту, 11% фосфору та 38% калію. Цей концентрований джерело калію легко засвоюється рослинами. Для приготування робочого розчину 20 грамів добрива розчиняють у 10 літрах води. За пару поливів таким розчином ситуація зазвичай значно покращується.

Якщо «Майстра» немає під рукою, чудовою альтернативою є монофосфат калію. Його формула зазвичай містить 52% фосфору та 34% калію. Хоча вміст калію тут трохи менший, ніж у деяких формулах «Майстра» (34% проти 38%), це все одно є дуже потужним джерелом калію для швидкої корекції дефіциту. Підживлення як монофосфатом, так і «Майстром», або ж іншими добривами з подібними формулами, дозволяє швидко виправити ситуацію.

Важливо пам’ятати, що вже існуюча жовтизна на старих листках, на жаль, нікуди не зникне. Проте, ознакою того, що ситуація виправляється, буде нормальний колір молодих листків, які згодом з’являтимуться на рослині — они вже не матимуть жовтої облямівки по краях.

Процедура підживлення досить проста: 20 грамів обраного добрива на 10 літрів води, по одному літру під кожну рослину. Через 3-5 днів, можливо, знадобиться повторити таке ж підживлення. Після цього залишається лише спостерігати за молодими листками, які будуть з’являтися, — вони мають бути здоровими, без ознак калієвого голодування.

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