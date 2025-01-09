Людей із цим кольором очей найлегше пристріти: як захиститися від енергетичних атак

Психологи наполягають на тому, що віра в наврочення багато в чому залежить від особистого сприйняття.

Спеціалісти з езотерики та психології назвали тих людей, які найбільш уразливі до негативного впливу наврочення. Фахівці переконують що це люди з певним колір очей, який має найменшу силу стійкості до негативного впливу ззовні.

На яких людей найбільше впливає пристріт: пояснення експертів

Люди, що найбільше страждають від пристріту, мають світлий колір очей – блакитний, сірий, сіро-блакитний. Експерти переконують, що саме такі очі мають підвищену чутливість до інформаційного поля та негативної енергетики людей. Езотерики пояснюють це тим, що світлі очі пропускають в рази більше енергії, а ось темні, навпаки, мають стійкий імунітет до енергетичних атак. А зеленоокі люди можуть навіть відбивати пристріт, і він повертається до тих, хто хотів наврочити.

Втім, як зазначають психологи, захисні можливості людей залежать не лише від кольору їхніх очей. Самоусвідомлення, внутрішня стійкість і збалансованість можуть знизити чи взагалі нівелювати ризик упливу наврочення.

Психологи рекомендують жити наповненим та гармонійним життям, більше спілкуватися з приємними людьми, щоб уникнути ризиків негативного впливу. А езотерики закликають частіше молитися та налаштовуватися на гармонію зі всесвітом, тоді вищі сили оберігатимуть від будь-яких енергетичних атак.

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