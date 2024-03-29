Люди з цими іменами проживуть довше своїх однолітків: перевірте своє в переліку

Власники цих імен можуть дожити до ста років. За словами астрологів, їх носії часто входять до числа довгожителів.

Марк, Максим та Матвій — чоловіки з цими іменами народжуються під заступництвом Меркурія. Зірки обіцяють їм довге життя, проте не забувайте, що надмірна дратівливість та зайва запальність можуть його, навпаки, вкоротити.

Дівчата, які отримали після народження імена Катерина, Валентина, Юлія, Марія, вміють уникати конфліктів. А це значно скорочує ймовірність того, що вони отримають серйозні травми, несумісні з життям.

Чоловіки Іван, Олександр і Володимир народжуються під сильним заступництвом планети Марс, яка відома своєю енергетикою. Однак, вони проживуть довше лише тоді, коли будуть дотримуватися правил здорового харчування і не вживатимуть алкоголю чи наркотиків.

Ілля, Петро, Микола та Євген сильні духом. Хоча вони можуть йти на ризики, тому важливо не перестаратися і не захопитися, наприклад, дайвінгом чи альпінізмом. Такі небезпечні заняття можуть коштувати життя.

Плутон опікується людьми, які мають імена Марина, Кирило, Поліна і Дмитро. А це — планета творення і трансформації. Вони ретельно стежать за своїм здоров'ям, адже їх часто хвилює, скільки вони проживуть.

Тетяна, Ірина і Сергій сповнені оптимізму. А тому вони за будь-яких обставин не будуть згинатися. В критичні моменти такі люди вміють знаходити правильний вихід, а тому зірки обіцяють їм довголіття.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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