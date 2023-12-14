М'яка морква знову стане хрумкою: для цього вам знадобиться одна картоплина

Коли овочі довго лежать у ящику чи в холодильнику, вони втрачають свою пружність і вже не хрумкі. Особливо це стосується моркви. Але зів'ялим овочам можна подарувати нове життя за допомогою маленької хитрості. Для цього вам знадобиться лише картоплина. Розповідаємо, що потрібно зробити, аби морква та інші овочі знову стали хрумкими та соковитими.

Як зробити м’які овочі знову хрумкими: маленька хитрість

Морква та інші овочі, які довго лежить, насамперед втрачають свою пружність. І навіть якщо жодних слідів псування ззовні немає, хрумтіти вони вже не будуть. Однак їм можна подарувати нове життя за допомогою картоплі.

Такий простий та ефективний спосіб підходить як для моркви, так і для редису та селери. Останню також можна зберігати у фользі, тоді вона не зів’яне і залишиться хрумкою.

Для приготування рятівної суміші візьміть картоплину й наріжте невеликими скибочками, потім занурте ці скибочки у крижану воду. Туди ж помістіть усі зів’ялі овочі на тридцять хвилин. Через півгодини вони знову стануть хрумкими, неначе щойно з грядки.

Аби прискорити процес реанімації моркви, зріжте у неї гострий кінчик і помістіть у дуже холодну воду у вертикальному положенні. Для цього ідеально підійде кружка чи склянка.

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