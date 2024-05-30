М'ясники назвали 5 видів м'яса, які краще не купувати в супермаркеті, і ось чому

Якщо ви бажаєте придбати м’ясо найвищої якості, то краще звертатися до маленьких спеціалізованих крамничок, які дорожать своєю репутацією, тому продають сертифіковані свіжі продукти.

Так, досить зручно зайти в супермаркет і відразу придбати все, що потрібно, а також запастися м’ясом. Втім, м’ясники переконують, що досить часто м’ясо, яке продається у великих супермаркетах, не відповідає стандартам якості. Хоча експерти погоджуються, що якість м’ясних продуктів у таких магазинах цілком задовільна, тому вони безпечні для здоров’я. Розповідаємо, які п’ять видів м’яса краще купувати у спеціалізованих крамничках, посилаючись на видання HuffPost.

Яловичий і пташиний фарш

Зазвичай такі продукти постачають великі м’ясопереробні підприємства, які додають у фарш суміші різного ґатунку. Ці домішки можуть бути не найвищої якості і не рідко псують смак продукту, знижуючи його поживні властивості.

А м’ясні крамнички зазвичай закуповують домашнє м’ясо і самі роблять фарш найвищого ґатунку. У такий продукт не додається жодних відрубів, субпродуктів та інших домішок, що знижують якість фаршу.

Витримана яловичина

Витримана яловичина високо цінується своїм смаком та ніжною соковитою текстурою. Зі слів Річа Сільвермана, головного м'ясника "The Lambing Shed Farm Shop & Kitchen" у Чеширі, що в Англії, супермаркети не мають спеціалізованого обладнання, часу та можливостей, щоб витримувати яловичину. Тому через недотримання технології старіння м’яса, після приготування такий продукт стає жорстким і несмачним.

М'ясні відруби на кістці

М’ясо на кістці – це ідеальний вибір для приготування обіду з кількох страв. Таке м’ясо можна тушкувати чи засмажити, а з кістки зварити насичений смачний бульйон. Однак м’ясники не рекомендують брати такі продукти у супермаркетах, оскільки вони псуються швидше, ніж безкісткове м’ясо. Продукт із кісткою може значно швидше покритися слиззю, змінити колір і матиме вкрай неприємний запах.

Паштет і субпродукти

Супермаркети досить часто продають субпродукти й паштети з них власного виробництва. Експерти не рекомендують купувати такі паштети, адже вони виготовляються без спеціального обладнання та без дотримання технології виробництва цього продукту. А ще для приготування паштету потрібен багаторічний досвід, якого немає у працівників великих магазинів.

Що стосується органів тварин, то тут також варто бути обачними. Адже їх купують не часто, тому вони можуть кілька разів піддаватися процесу заморозки, що негативно позначається на якості субпродуктів.

Свіжа риба та морепродукти

Щодо м’яса молюсків, риби та інших морепродуктів також треба бути обачними. Багато супермаркетів продають їх у свіжому вигляді, але не відомо, скільки часу вони там лежать. Тому експерти рекомендують купувати такі продукти у крамничках біля водойм, звідки виловлюється риба й морепродукти. Або перевіряти перед покупкою сертифікати якості на цей товар.

Якщо купити свіжу рибу та морепродукти у спеціалізовані крамниці немає можливості, тоді краще брати заморожені продукти. Оскільки більшість заморожених морепродуктів обробляють відразу після вилову, тому вони якісні та зберегли всі свої поживні речовини.

Читайте також:

Українцям розповіли цікаву кулінарну хитрість: навіщо класти скоринку хліба під час смаження м'яса

Не 60 і не 90 градусів: який температурний режим найкращий для прання постільної білизни

Лише 10% людей заварюють чай у пакетиках правильно, інші не знають цього трюку з биркою