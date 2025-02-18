М'ясопусна батьківська субота 2025 року: дата за новим календарем, що слід знати про цей день

Батьківські суботи – це визначені дні в церковному календарі, коли православні християни особливо згадують і моляться за покійників. У ці дні в храмах проводяться спеціальні богослужіння, присвячені поминанню спочилих.

У ці дні віряни зазвичай відвідують кладовища, щоб вшанувати пам’ять померлих родичів.

Назва "батьківська" найімовірніше пов’язана з традицією називати покійних "батьками", тобто тими, хто відійшов до предків. Існує й інше пояснення: ці суботи отримали таку назву, оскільки віряни насамперед молилися за своїх померлих батьків.

Коли М'ясопусна батьківська субота 2025 року

Вселенська батьківська (м’ясопусна) субота припадає 2025 року на 22 лютого. Вона відкриває для Церкви цілий цикл богослужбових подій. Головний її зміст – нагадати, що шлях Великого посту веде до Воскресіння Христового, а отже, смерть більше не є непереборною межею між живими та тими, хто відійшов. Саме тому в православній традиції покійних не називають "мерцями", а кажуть – "спочилі".

Бог освятив і благословив сьомий день, оскільки саме в ньому завершив Свою творчість і спочив від усього створеного). У єврейській традиції субота (шабат) була днем священного спокою.

Однак Воскресіння Христове стало початком нового Ізраїлю – спільноти вибраних, які отримали благодать Божу, щоб звіщати Його славу та жити у світлі істини. Саме тому для християн сьомим святковим днем, що завершує тиждень, стала неділя – день славлення Господа, молитви та духовного відпочинку. У цей день віряни збираються в храмі для участі в Божественній Літургії, присвячуючи його молитві та благочестивому спокою.

Субота, яка спочатку була днем земного відпочинку, набула глибшого значення – вона стала символом спокою й радості в Царстві Божому: "Отож, людові Божому залишається суботство. Хто бо ввійшов був у Його відпочинок, то й той відпочив від учинків своїх, як і Бог від Своїх".

Саме з цього походить традиція, закріплена церковним Уставом, звершувати в суботу особливі заупокійні богослужіння. Звичай святкувати Вселенську батьківську (м’ясопусну) суботу має давнє коріння й бере свій початок ще з перших століть християнства.

Цей день обраний не випадково, адже м’ясопусний тиждень нагадує про майбутній Страшний Суд. Саме напередодні, в суботу, Церква особливо посилює молитви за всіх спочилих, ніби випрошуючи для них милість Божу та надію на вічне блаженство.

Ця традиція бере початок із давніх часів і ґрунтується на численних церковних переданнях, які свідчать про можливість спасіння душ померлих через Божу милість. Тому живі християни, сповнені любові, покликані молитовно клопотати перед Господом за спочилих, просячи для них прощення та упокоєння у вічному світлі.

Що таке Вселенські батьківські суботи

Серед семи батьківських субот, встановлених у церковному році, особливе значення мають Вселенські. У ці дні Православна Церква звершує молитви не лише за окремих покійних, а за всіх хрещених християн.

Існує дві такі суботи:

М’ясопусна – припадає за тиждень до початку Великого посту.

Троїцька – відзначається напередодні свята П’ятидесятниці.

У ці дні у храмах звершуються особливі богослужіння – вселенські панахиди, під час яких віряни моляться за упокоєння всіх спочилих.

Вселенська (М’ясопусна) батьківська субота

Вселенська (М’ясопусна) батьківська субота / Фото: pixabay.com

М’ясопусна субота, відома також як Вселенська батьківська субота, припадає на тиждень перед початком Великого посту. Вона отримала таку назву, оскільки збігається з М’ясопусним тижнем – періодом, коли завершується споживання м’ясних страв перед Масницею. Інша її назва – Мала Масниця.

Скільки в році батьківських субот

Православна Церква встановила вісім особливих днів для поминання спочилих. Майже всі вони мають рухому дату, окрім 9 травня, коли вшановують пам’ять померлих воїнів.

Ось ці дні:

М’ясопусна субота (Вселенська поминальна субота)

Субота 2-го тижня Великого посту

Субота 3-го тижня Великого посту

Субота 4-го тижня Великого посту

Радониця

9 травня – день поминання покійних воїнів

Троїцька субота

Димитрівська субота

У ці дні в храмах звершуються заупокійні богослужіння, під час яких віряни моляться за упокій душ усіх спочилих.

Заупокійне поминання в батьківську суботу

Напередодні батьківської суботи, у п’ятницю ввечері, у православних храмах звершується велика панахида, яку також називають грецьким словом "парастас".

У саму суботу вранці відбувається заупокійна Божественна літургія, після якої служать загальну панахиду.

Віряни можуть подати записки за упокій з іменами рідних і близьких, щоб їх згадали під час молитви. Також, згідно з давньою церковною традицією, парафіяни приносять до храму пісні продукти та вино (кагор) для здійснення Літургії – це називається "на канон" або "на переддень".

Молитва за покійних родичів

Упокій, Господи, душі спочилих рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм всі провини вільні й невільні, і даруй їм Царство Небесне.

Як правильно провести батьківську суботу

Батьківська субота – це день особливої пам’яті про наших спочилих рідних, і найкращий спосіб його провести – у молитві. Головний зміст усіх заупокійних молитов – прохання про прощення їхніх гріхів. Спочилі вже не можуть самі каятися чи просити прощення, але ми, живі, маємо можливість молитовно звертатися до Бога, благаючи Його про милість до них. Щира молитва може змінити посмертну долю людини, адже Божа любов і милосердя безмежні.

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