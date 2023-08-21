Магніти на холодильнику небезпечні: чому краще негайно їх прибрати

Тема про те, як впливають магніти на холодильник, жваво обговорюється в Мережі вже кілька років. Люди продовжують вести дискусії, чи може магнітне поле нашкодити електроніці та чи дійсно не можна вішати магніти на холодильник?

Як магніти впливають на холодильник

Ось які основні докази можна знайти в Мережі:

магніти можуть зіпсувати захисне покриття на холодильнику — найбільшої шкоди завдають неодимові магніти, які мають значно більшу силу тяжіння (в десятки разів), ніж феритові. Тому на холодильнику можуть спочатку з'явитися подряпини, потім почне руйнуватися верхній шар, а пізніше на металі буде помітна іржа;

— найбільшої шкоди завдають неодимові магніти, які мають значно більшу силу тяжіння (в десятки разів), ніж феритові. Тому на холодильнику можуть спочатку з'явитися подряпини, потім почне руйнуватися верхній шар, а пізніше на металі буде помітна іржа; магнітне поле негативно впливає на електронні пристрої — так може статися, якщо розміщувати велику кількість магнітів на місцях, де проходить проводка. З часом деякі елементи електросистеми будуть згоряти (особливо це стосується LED-ламп і різних давачів);

— так може статися, якщо розміщувати велику кількість магнітів на місцях, де проходить проводка. З часом деякі елементи електросистеми будуть згоряти (особливо це стосується LED-ламп і різних давачів); розхитується кріплення холодильника, якщо на дверцятах буде забагато магнітів — саме тому, якщо ви вже хочете повісити магнітики, важкі фігури краще кріпити на бокові стінки.

Навіть такі популярні виробники холодильників, як Bosch, LG, Атлант, Samsung, вказують в інструкції, що вішати феромагніти на їхні вироби не варто.

Чи дійсно краще прибрати магніти з холодильника: всі "за" і "проти"

Як магніти впливають на холодильник? / Фото: pixabay.com

Важливі причини, чому краще відмовитися від магнітів:

прикрасами з магнітами не варто надто сильно захоплюватися людям із кардіостимуляторами — велика кількість магнітів може створити сильне магнітне поле, яке виведе з ладу стимулятор;

особливо сильне магнітне поле, які може навіть вивести з ладу електроніку, створюють неодимові магніти — від їхнього використання точно краще відмовитися;

коли магніти переміщуються, виникають подряпини — якщо пошкоджень буде багато, корпус почне іржавіти;

маленькі яскраві магніти приваблюють дітей, вони можуть упустити їх собі на голову і травмуватися — краще відмовитися від таких прикрас або вішати їх там, де діти не можуть дістати.

Однак вчені стверджують, якщо не перестаратися, то феромагніти практично не шкодять холодильникам, хіба що ви зможете повісити дуже велику кількість таких прикрас. Але старі та важкі магніти краще прибрати.

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