Магнітна буря 12 березня: чого очікувати від сонячної активності

У середу, 12 березня, в Україні відчутно послабшає геомагнітна активність. Очікується магнітна буря з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що практично від початку цього місяця була підвищена сонячна активність. Зокрема, протягом 8-10 березня вона була червоного рівня. 11 березня вона опустилася до К-індексу 5 (червоний) до К-індексу 4 (жовтий).

Магнітна буря 12 березня. Фото: meteoagent.

Незважаючи на те, що сьогодні геомагнітна буря вщухне, але вона може все одно може залишатися відчутною. У людей може виникати головний біль, слабкість, підвищена втома, а також - проблеми зі сном. Також може відчуватися дратівливість, тривожність, зниження концентрації та уваги.

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