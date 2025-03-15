Магнітна буря 15 березня: якою буде її потужність і чи є небезпека

Вплив магнітних бур на організм людини варіюється, і не всі зазнають негативних наслідків.

У суботу, 15 березня, послабшає геомагнітна активність, а тому магнітна буря очікується з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляється на сайті meteoagent.

Зауважимо, що від 8 березня геомагнітна активність тримається на високому рівні - індекси Кр з позначками 5,6 і 7. Хоч прогнозувалося, що напередодні магнітна буря мала б послабитися, але цього не сталося. Тому було зафіксовано К-індекс 7.

Магнітна буря 15 березня. Фото: meteoagent.

Нагадаємо, що ці дані є попередніми. Оскільки викиди коронарної маси відбуваються будь-якої, то протягом дня прогноз може змінитися.

Медики наголошують, що вплив на самопочуття людини відбувається як під час магнітних бур, так і за кілька днів до початку, а також через кілька днів після закінчення.

Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо. Деякі групи людей більш схильні до впливу магнітних бур. Це - люди з неврологічними розладами, серцево-судинними захворюваннями та метеозалежні.

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