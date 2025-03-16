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Магнітна буря 16 березня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря 16 березня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / Фото: ТСН.ua

Прогноз фахівців попередній і він може змінитися будь-якої миті.

У неділю, 16 березня, магнітна буря трохи послабиться - до К-індексу 4 - це жовтий рівень. Попередньої доби рівень сонячної активності був К-індекс 6.

Про це повідомляє моніторинговий портал meteoagent.

Зауважимо, що фахівці фіксують дуже потужні сонячні бурі ще від 8 березня. Вже понад тиждень рівень сонячної активності не опускався від червоного рівня. 

Зауважимо, що прогноз фахівців попередній і він може змінитися, адже викид коронарної маси може відбутися будь-коли.

Магнітна буря 16 березня. Фото: meteoagent. / ©
Магнітна буря 16 березня. Фото: meteoagent.

Нагадаємо, що під час магнітних бур люди можуть відчувати погіршення самопочуття: у них підвищується артеріальний тиск, виникають порушення серцевого ритму або загострюються неврологічні захворювання. Зменшити ризик ускладнень допомагають легка фізична активність, правильне харчування, відмова від куріння та алкоголю.

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