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Магнітна буря 19 березня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря 19 березня: чого очікувати від сонячної активності

Фото: ТСН.ua

Фахівці фіксують високу геомагнітну активність вже тривалий період часу.

У середу, березня, магнітна буря трохи послабиться - до К-індексу 4 (жовтий рівень). Втім, така геомагнітна активність може впливати на самопочуття.

Про це повідомляє ресурс з онлайн-прогнозу магнітних бур meteoagent.

Вже два тижні фахівці фіксують спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі. Від 8 березня підвищена геомагнітна активність була червоного рівня. 

Медики наголошують, що магнітні бурі можуть впливати на людей. Зокрема, погіршується самопочуття у метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання. Аби зменшити її вплив, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю. 

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