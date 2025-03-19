Магнітна буря 19 березня: чого очікувати від сонячної активності

Фахівці фіксують високу геомагнітну активність вже тривалий період часу.

У середу, березня, магнітна буря трохи послабиться - до К-індексу 4 (жовтий рівень). Втім, така геомагнітна активність може впливати на самопочуття.

Про це повідомляє ресурс з онлайн-прогнозу магнітних бур meteoagent.

Вже два тижні фахівці фіксують спалахи на Сонці, які провокують магнітні бурі. Від 8 березня підвищена геомагнітна активність була червоного рівня.

Медики наголошують, що магнітні бурі можуть впливати на людей. Зокрема, погіршується самопочуття у метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання. Аби зменшити її вплив, варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Читайте також: