Магнітна буря 19 лютого: чого очікувати від сонячної активності

У середу, 19 лютого, в Україні нарешті зменшиться магнітна буря. Сьогодні фіксують низький рівень сонячної активності з К-індексом 3 - зелений.

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність.

В Україні від 9 лютого була підвищена сонячна активність - К-індексом 6 К-індексом 5. Сьогодні магнітна буря вщухла, але будуть невеликі магнітні хвилювання. Очікується, що протягом наступних днів рівень сонячної активності піде на спад.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Магнітна буря 19 лютого. Фото: meteoagent.

В період магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.

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