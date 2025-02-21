Магнітна буря 21 лютого: чого очікувати від сонячної активності

П'ятниця, 21 лютого, буде низька сонячна активність з К-індексом 2. Цей зелений рівень відповідає нормальній магнітосфері, без магнітних бур та хвилювань.

Про це повідомляє meteoagent, який аналізує сонячні спалахи.

Протягом майже двох тижнів фахівці фіксували сильну сонячна активність. Їх класифікували за рівнями потужності К-індекс 6 та К-індекс 5. Лише напередодні, 20 лютого, вона трохи вщухла і сягнула рівня К-індекс 4.

Магнітна буря 21 лютого. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.

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