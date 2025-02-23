Магнітна буря 23 лютого: якою буде її потужність і чи є небезпека

У неділю, 23 лютого, за попередніми даними, стихне геомагнітна активність. Вона знизиться до К-індексом 2, що відповідає не сильній магнітній бурі.

Про це повідомляє meteoagent, що моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що майже два тижні безперервно була висока активність Сонця, яка сягала червоних рівнів К-індекс 6 та К-індекс 5. Лише 20 і 22 лютого вона опустилася до рівня К-індекс 4 (жовтий).

Магнітна буря 23 лютого. Фото: meteoagent.

Фахівці наголошують, що можна зменшити вплив магнітної бурі. Зокрема, для цього радять нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю. Також медики зауважують, що вплив бурі можна відчувати як за кілька днів "до" її початку, так і за кілька днів "після".

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