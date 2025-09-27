Магнітна буря 27 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

Реклама

Субота, 27 вересня, характеризуватиметься слабкою активністю Сонця. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Зазначається, що геомагнітні умови зараз спокійні. За даними експертів, швидкість сонячного вітру трохи вища за рівень навколишнього середовища, оскільки вплив корональних дір зменшився.

Реклама

Магнітна буря 27 вересня. Фото: ресурс Мeteoagent.

Зауважимо, прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Нагадаємо, ми писали про те, що експерти назвали вісім неочевидних причин втоми, серед яких дефіцит холіну, проблеми з щитоподібною залозою та алергія.