ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
481
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 27 вересня: чого очікувати від сонячної активності

Сьогодні геомагнітні умови спокійні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

Субота, 27 вересня, характеризуватиметься слабкою активністю Сонця. Магнітна буря буде зеленого рівня — К-індекс 3.

Про це повідомили Мeteoagent і Британська геологічна служба.

Зазначається, що геомагнітні умови зараз спокійні. За даними експертів, швидкість сонячного вітру трохи вища за рівень навколишнього середовища, оскільки вплив корональних дір зменшився.

Магнітна буря 27 вересня. Фото: ресурс Мeteoagent.

Магнітна буря 27 вересня. Фото: ресурс Мeteoagent.

Зауважимо, прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Нагадаємо, ми писали про те, що експерти назвали вісім неочевидних причин втоми, серед яких дефіцит холіну, проблеми з щитоподібною залозою та алергія.

Дата публікації
Кількість переглядів
481
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie