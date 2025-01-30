Магнітна буря 30 січня: як зменшити її вплив на організм

Сьогодні, 30 січня, в Україні фіксують низький рівень сонячної активності з К-індексом 2 (зелений рівень).

Про це повідомляє meteoagent.

На відміну від попередніх днів - 25-29 січня - сьогодні геомагнітна активність буде слабкою. Її індекс 2. Тоді як 25-27 січня фіксували К-індекс 5, а 28 і 29 січня - аж К-індекс 5, що відповідає сильним магнітним бурям.

Сонячні спалахи у четвер, 30 січня. Фото: meteoagent.

Зазначимо, що усі прогнози науковців - попередні, бо сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Аби зменшити вплив магнітних бур варто нормалізувати сон, збалансувати свій водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю.

Нагадаємо, ми писали про те, чого очікувати від сонячної активності 28-31 січня.

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