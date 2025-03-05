Магнітна буря 5 березня: чого очікувати від сонячної активності

Можливе незначне погіршення самопочуття.
У середу, 5 березня, в Україні знову фіксують потужну магнітну бурю. Йдеться про рівень сонячної активності з К-індексом 5 - червоний.
Про це повідомляє ресурс meteoagent, що моніторить активність Сонця.
Зауважимо, що від учора, 4 березня, відбувається підвищений рівень сонячної активності з індексом Кр 5. Кількома днями раніше - 2-3 березня була низька сонячна активність з К-індексом 3.
Зауважимо, що йдеться про попередній прогноз фахівців. Адже нові сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті.
Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон.