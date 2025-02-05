Магнітна буря 5 лютого: чого очікувати від сонячної активності

У середу, 5 лютого, в Україні фіксують середній рівень сонячної активності з К-індексом 4 - жовтий рівень. Магнітна буря буде слабо відчутною.

Про це повідомляє meteoagent, який моніторить сонячну активність і коливання магнітного поля Землі.

Зауважимо, що напередодні сонячна активність також мала К-індексом 4. Втім, 30 січня-2 лютого вона була високою - з потужністю 5 балів.

Магнітні бурі. Фото Мeteoagent.

Зауважимо, що під час магнітних бур у людей можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. І хоч сьогодні геомагнітна активність не висока, але незначне погіршення самопочуття може відчуватися.

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