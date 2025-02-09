Магнітна буря 5 лютого: чого очікувати від сонячної активності

Сьогодні геомагнітна активність не висока.

У неділю, 9 лютого, в Україні буде середній рівень сонячної активності з К-індексом 4 - жовтий рівень. Магнітна буря буде слабо відчутною.

Про це свідчать дані порталу meteoagent.

Зауважимо, що напередодні, 8 лютого, а також завтра, 10 лютого, сонячна активність матиме К-індекс 4. Втім, за попередніми даними, вже 12 лютого геомагнітна активність становитиме 5 балів.

Магнітні бурі. Фото: Мeteoagent.

Незважаючи на те, що сьогодні геомагнітна активність не висока, але незначне погіршення самопочуття - як от головний біль та сонливість, може відчуватися.

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