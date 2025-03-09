Магнітна буря 9 березня: чого очікувати від сонячної активності

У попередні дні були потужні магнітні бурі.

Сьогодні, 9 березня, фіксують середній рівень магнітних бур. Це сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень).

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Зауважимо, що Сонячні спалахи та викиди коронарної маси, які спричиняють магнітні бурі на Землі, можуть статися будь-якої миті. Саме тому прогнози фахівців попередні.

Магнітні бурі 9 березня. Фото: meteoagent.

У попередні кілька днів - 4-6 березня - магнітні бурі були потужні. Саме тому наслідки від них можуть відчуватися і зараз. В період магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування.

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