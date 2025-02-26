Магнітні бурі 26 лютого: чого очікувати від сонячної активності

Спеціальних ліків від магнітних бур не існує, проте зняти неприємні симптоми можна за допомогою звичайних знеболювальних та відпочинку.

Магнітна активність 26 лютого суттєво знизиться. К-індекс становитиме 3, що відповідає зеленому рівню.

Про це повідомив центр прогнозування космічної погоди (SWPC).

Це означає, що більшість метеозалежних людей не відчуватиме значного впливу на організм.

Як магнітні бурі впливають на здоров’я

Магнітна буря – це явище, викликане вибухами та спалахами на Сонці, під час яких виділяється велика кількість енергії. Потоки заряджених частинок (протонів і електронів) спрямовуються в космос, і коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку науковці називають магнітною бурею.

Через зміни в магнітному полі планети багато людей можуть відчувати:

головний біль;

швидку втому;

підвищений рівень стресу.

Нагадаємо, 26 лютого 2025 року святкують свої іменини Іван, Микола, Петро, Сергій, Ганна.

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