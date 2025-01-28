Магнітні бурі 28-31 січня: чого очікувати від сонячної активності

Україна опиниться під атакою магнітної бурі. Вона була на піку своєї потужності кілька днів тому. Сьогодні, 28 січня, вона буде середньої інтенсивності, Кр 4.

Про це повідомляє meteoagent.

Втім, вже завтра, 29 січня, пік активності магнітної бурі досягне рівня Kp 5-6. У цей день більшість людей можуть відчути нездужання, головні болі, зниження концентрації та працездатності.

У наступні два дні відбуватиметься зниження геомагнітної активності: 30 січня - Kp 4, а 31 січня - Kp 3. У ці дні рекомендується більше відпочивати. Фахівці оцінюють вплив на людині - від помірного до слабкого.

Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Нагадаємо, ми писали про продукти, які можуть допомогти зменшити мігрень.

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