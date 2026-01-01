Магія перших 12 днів січня: як запрограмувати кожен місяць 2026 року на успіх та щастя

Як запрограмувати новий рік на позитивні події

Вважається, що період з 1 по 12 січня — це «дні сили», які символізують 12 сфер життя (або домів гороскопу). Як ви проживете цей день — таким буде і відповідний місяць року.

ТСН.ua підготував путівник: що саме треба робити в кожен із цих днів, щоб привабити гроші, любов та кар’єрний зліт.

Ось ваша інструкція «програмування» реальності.

1 січня — Я (січень)

Цей день відповідає за вашу особистість і зовнішній вигляд.

Що робити: Якщо ви провели його у піжамі, але щасливі — це чудово. Головне — приділити час собі. Зробіть маску для обличчя, одягніть щось нове або просто похваліть себе перед дзеркалом. Як ви почуваєтеся сьогодні, так почуватиметеся весь рік.

2 січня — гроші (лютий)

День матеріальних цінностей.

Що робити: Перерахуйте готівку (але не позичайте і не віддавайте борги!). Купіть щось корисне, поповніть скарбничку або просто відкрийте банківський додаток і візуалізуйте великі суми. Не сваріться через фінанси.

3 січня — контакти та навчання (березень)

День інформації, спілкування з рідними та коротких поїздок.

Що робити: Слідкуйте за словами — не пліткуйте і не сваріться. Це ідеальний день, щоб почати читати нову книгу, пройти урок іноземної мови або зателефонувати рідним.

4 січня — дім та родина (квітень)

Сфера роду, батьків і нерухомості.

Що робити: Відвідайте батьків або зателефонуйте їм. Наведіть лад у домі, створіть затишок. День має бути спокійним і «домашнім».

5 січня — любов і творчість (травень)

Найприємніший день: діти, хобі, романтика і розваги.

Що робити: Фліртуйте, сходіть на побачення (навіть із власним чоловіком чи дружиною), пограйте з дітьми, намалюйте картину. Заборонено сумувати!.

6 січня — здоров’я та робота (червень)

День рутини, служіння та турботи про тіло.

Що робити: Не переїдайте. Зробіть зарядку, випийте вітаміни. Якщо працюєте — робіть це із задоволенням. Якщо вихідний — наведіть порядок у документах чи шафі.

7 січня — партнерство (липень)

День шлюбу та серйозних стосунків (а також відкритих ворогів).

Що робити: Присвятіть час своїй другій половинці. Якщо ви самотні — уявіть свого ідеального партнера. Уникайте конфліктів і судів.

8 січня — ризик та трансформація (серпень)

Складний день криз, великих чужих грошей та інтиму.

Що робити: Уникайте екстриму і стресів. Краще зайнятися медитацією, погасити кредит (якщо є можливість) або влаштувати пристрасний вечір із коханою людиною.

9 січня — подорожі та мета (вересень)

Сфера розширення горизонтів, закордону та віри.

Що робити: Сплануйте відпустку на 2026 рік. Подивіться тревел-шоу, поспілкуйтеся з іноземцями або сходіть до храму.

10 січня — кар’єра (жовтень)

День професійних досягнень та статусу.

Що робити: Подумайте про свої амбіції. Запишіть професійну мету на рік. Навіть якщо вихідний — обговоріть з кимось робочі ідеї.

11 січня — друзі та мрії (листопад)

День планів на майбутнє та спілкування з однодумцями.

Що робити: Зустріньтеся з друзями, будьте оригінальними, загадуйте найсміливіші бажання. «Карту бажань» добре робити саме сьогодні.

12 січня — душа (грудень)

День усамітнення, таємниць та підбиття підсумків.

Що робити: Побудьте наодинці з собою. Помоліться, помедитуйте, пробачте образи. Це час для внутрішньої тиші перед новим стартом.

