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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
1 хв

Магія, що єднає: пʼятий сезон "Вартових мрій" підкорює серця українців

У столичному МЦКМ 10 травня відбулося унікальне шоу «Вартові мрій». Це вже пʼятий сезон хореографічно-циркової вистави, створеної компанією Stage Show. Вже незабаром шоу відбудеться в Одесі, Вінниці та Дніпрі. 

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Вартові мрій

Вартові мрій

Оновлена хореографічно-циркова вистава вразила глядачів світловими ефектами, несподіваними інтерактивами та оригінальними номерами. Несподіванкою став дебют артиста з діаболо — «котушками» для жонглювання. 

Особливим моментом став виступ співачки Світлани Тарабарової з саундтреком до шоу «Я буду з тобою». 

«Я приїхала підтримати команду. Адже зараз кожен з нас — хранитель чиєїсь мрії. Діти, які втратили батьків на війні; мами, що чекають на своїх синів та доньок; волонтери — всі ми тримаємося один за одного. Мене зворушує, що діти підхоплюють цю пісню, співають її на конкурсах та фестивалях», — розповіла Світлана Тарабарова.

У межах проєкту «Здійсни мрію» від 1+1 media на виставу завітали підопічні благодійного фонду «Діти Героїв», які втратили одного або двох батьків через війну. Для них шоу стало терапією, місцем надії та віри в майбутнє.

«Вартові мрій» продовжують подорож містами України: 

31 травня — Одеса 

1 червня — Вінниця 

15 червня — Дніпро 

Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.

Квитки шукайте за посиланням.

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Дата публікації
Кількість переглядів
44
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