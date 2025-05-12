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Магія, що єднає: пʼятий сезон "Вартових мрій" підкорює серця українців
У столичному МЦКМ 10 травня відбулося унікальне шоу «Вартові мрій». Це вже пʼятий сезон хореографічно-циркової вистави, створеної компанією Stage Show. Вже незабаром шоу відбудеться в Одесі, Вінниці та Дніпрі.
Оновлена хореографічно-циркова вистава вразила глядачів світловими ефектами, несподіваними інтерактивами та оригінальними номерами. Несподіванкою став дебют артиста з діаболо — «котушками» для жонглювання.
Особливим моментом став виступ співачки Світлани Тарабарової з саундтреком до шоу «Я буду з тобою».
«Я приїхала підтримати команду. Адже зараз кожен з нас — хранитель чиєїсь мрії. Діти, які втратили батьків на війні; мами, що чекають на своїх синів та доньок; волонтери — всі ми тримаємося один за одного. Мене зворушує, що діти підхоплюють цю пісню, співають її на конкурсах та фестивалях», — розповіла Світлана Тарабарова.
У межах проєкту «Здійсни мрію» від 1+1 media на виставу завітали підопічні благодійного фонду «Діти Героїв», які втратили одного або двох батьків через війну. Для них шоу стало терапією, місцем надії та віри в майбутнє.
«Вартові мрій» продовжують подорож містами України:
31 травня — Одеса
1 червня — Вінниця
15 червня — Дніпро
Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.
Квитки шукайте за посиланням.