Магія, що єднає: пʼятий сезон "Вартових мрій" підкорює серця українців

Вартові мрій

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Оновлена хореографічно-циркова вистава вразила глядачів світловими ефектами, несподіваними інтерактивами та оригінальними номерами. Несподіванкою став дебют артиста з діаболо — «котушками» для жонглювання.

Особливим моментом став виступ співачки Світлани Тарабарової з саундтреком до шоу «Я буду з тобою».

«Я приїхала підтримати команду. Адже зараз кожен з нас — хранитель чиєїсь мрії. Діти, які втратили батьків на війні; мами, що чекають на своїх синів та доньок; волонтери — всі ми тримаємося один за одного. Мене зворушує, що діти підхоплюють цю пісню, співають її на конкурсах та фестивалях», — розповіла Світлана Тарабарова.

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У межах проєкту «Здійсни мрію» від 1+1 media на виставу завітали підопічні благодійного фонду «Діти Героїв», які втратили одного або двох батьків через війну. Для них шоу стало терапією, місцем надії та віри в майбутнє.

«Вартові мрій» продовжують подорож містами України:

31 травня — Одеса

1 червня — Вінниця

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15 червня — Дніпро

Партнери проєкту — 1+1 media та Київстар ТБ.

Квитки шукайте за посиланням .