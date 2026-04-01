Магнітна буря 1 квітня: з якою силою штормитиме
Активність створює умови виникнення магнітної бурі.
У середу, 1 квітня, буде потужна магнітна буря червоного рівня - К-індекс 5. Геомагнітні умови посилилися через викид корональної маси.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Вчора стався викид корональної маси, пов'язаний із сонячним спалахом X1.4. Хоч основна частина викидів може пропустити Землю, але є ймовірність виникнення штормових умов до рівня навіть до STORM G3.
Як зменшити вплив магнітних бур:
пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;
віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;
більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;
нормалізуйте сон:
намагайтеся менше нервувати.