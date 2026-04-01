Магнітна буря 1 квітня: з якою силою штормитиме

Активність створює умови виникнення магнітної бурі.

Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 1 квітня, буде потужна магнітна буря червоного рівня - К-індекс 5. Геомагнітні умови посилилися через викид корональної маси.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Вчора стався викид корональної маси, пов'язаний із сонячним спалахом X1.4. Хоч основна частина викидів може пропустити Землю, але є ймовірність виникнення штормових умов до рівня навіть до STORM G3.

Магнітна буря 1 квітня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 1 квітня. Фото: Мeteoagent.

Як зменшити вплив магнітних бур:

  • пийте більше рідини, зокрема трав’яного та зеленого чаю, а відмовтеся від кави та алкоголю;

  • віддайте перевагу легким стравам, сезонним овочам та зелені;

  • більше ходіть та перебувайте на свіжому повітрі;

  • нормалізуйте сон:

  • намагайтеся менше нервувати.

