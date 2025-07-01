Магнітна буря 1 липня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © NASA

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У вівторок, 1 липня, сонячна активність буде помірною. Магнітна буря підніметься до жовтого рівня - К-індекс 4.

Про це стало відомо з даних ресурсу Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 2 спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 1 липня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що вплив магнітної бурі відчувається як до її початку, так і після її закінчення. Метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть тоді, коли активність Сонця не дуже висока. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя. Також намагайтеся уникати ситуацій, більше відпочивайте, більше спіть.

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