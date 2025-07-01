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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 1 липня: чого очікувати від сонячної активності

Сьогодні, за попередніми прогнозами, геомагнітне поле буде спокійного рівня.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © NASA

У вівторок, 1 липня, сонячна активність буде помірною. Магнітна буря підніметься до жовтого рівня - К-індекс 4.

Про це стало відомо з даних ресурсу Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося 2 спалахи класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Магнітна буря 1 липня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 1 липня. Фото: meteoagent.

Зауважимо, що вплив магнітної бурі відчувається як до її початку, так і після її закінчення. Метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть тоді, коли активність Сонця не дуже висока. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо. 

Щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя. Також намагайтеся уникати ситуацій, більше відпочивайте, більше спіть.

Нагадаємо, дієтолог назвала шість вагомих причин пити лимонну воду вранці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
16k
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