Магнітна буря 1 травня: скільки балів вона буде

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 1 травня, очікуються спокійні геомагнітні умови. Магнітна буря тримається на зеленому рівневі і відповідає К-індексу 3.

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Наразі швидкість сонячного вітру зростає. Це може вказувати на початок швидкого сонячного вітру від повторюваної корональної діри. Очікується, що рівень геомагнітної активності зросте і може досягнути STORM G1.

Магнітна буря 1 травня. Фото: Мeteoagent.

Нагадаємо, що геомагнітну активність можуть сильно відчути метеозалежні, люди із захворюваннями нервової системи, хто страждає на хронічні захворювання. Магнітні бурі впливають на сон і настрій, можуть викликати головний біль і мігрень, підвищувати артеріальний тиск тощо.

