ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 1 вересня: яка буде її потужність

Найближчими днями геомагнітна активність залишатиметься переважно спокійною.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Магнітна буря

Магнітна буря / © Associated Press

У вівторок, 1 вересня, очікується слабкий рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі —3 (зелений).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Сонячна активність залишається слабко. Наразі немає відомих корональних вибухів корони, спрямованих на Землю.

За даними науковців, очікується, що геомагнітна активність буде тихою протягом наступних кількох днів.

Магнітна буря 1 вересня. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 1 вересня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie