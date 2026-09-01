Магнітна буря 1 вересня: яка буде її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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У вівторок, 1 вересня, очікується слабкий рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі —3 (зелений).

Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.

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Сонячна активність залишається слабко. Наразі немає відомих корональних вибухів корони, спрямованих на Землю.

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За даними науковців, очікується, що геомагнітна активність буде тихою протягом наступних кількох днів.

Магнітна буря 1 вересня. Фото: Мeteoagent.

Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.

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