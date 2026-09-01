- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 5
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 1 вересня: яка буде її потужність
Найближчими днями геомагнітна активність залишатиметься переважно спокійною.
У вівторок, 1 вересня, очікується слабкий рівень сонячної активності. К-індекс магнітної бурі —3 (зелений).
Про це повідомили Мeteoagent і Британської геологічної служби.
Сонячна активність залишається слабко. Наразі немає відомих корональних вибухів корони, спрямованих на Землю.
За даними науковців, очікується, що геомагнітна активність буде тихою протягом наступних кількох днів.
Слабка магнітна буря — це незначне збурення магнітного поля Землі, яке виникає через активність Сонця. Деякі метеочутливі люди можуть відчувати втому, сонливість або легкий дискомфорт.
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати: