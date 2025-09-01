Магнітна буря 1 вересня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Перши день осені, 1 вересня, буде також спокійним з погляду геомагнітної активності. Магнітна буря буде зеленого рівня - К-індекс 2.7.

Про це повідомляє Мeteoagent.

Зауважимо, останній тиждень суттєвих магнітних бур на Землі не було. Лише 26 серпня активність Сонця піднялася до червоного рівня, але не до найпотужнішого показника.

Магнітна буря 1 вересня. Фото: meteoagent.

Варто зауважити, що усі прогнози науковців - попередні. Справа у тому, що сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

