27
1 хв

Магнітна буря 1 жовтня: чого очікувати від активності Сонця

Очікується зниження сонячної активності.

Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 1 жовтня, активність Сонця матиме К-індекс 4 (жовтий рівень). Він відповідає середнім магнітнім бурям.

Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.

Зазначається, що швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною порівняно з фоновими рівнями. Тривалий період негативного міжпланетного магнітного поля призвів до значного посилення геомагнітних властивостей протягом останніх 24 годин.

Магнітна буря 1 жовтня. Фото: Мeteoagent.

Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.

27
