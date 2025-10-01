- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 27
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 1 жовтня: чого очікувати від активності Сонця
Очікується зниження сонячної активності.
У середу, 1 жовтня, активність Сонця матиме К-індекс 4 (жовтий рівень). Він відповідає середнім магнітнім бурям.
Про це стало відомо з даних meteoagent та Британської геологічної служби.
Зазначається, що швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною порівняно з фоновими рівнями. Тривалий період негативного міжпланетного магнітного поля призвів до значного посилення геомагнітних властивостей протягом останніх 24 годин.
Медики зауважують, що вплив магнітних бур відчувається як до її початку, так і після. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні та ті, хто має хронічні хвороби.
