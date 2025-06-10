Магнітна буря 10 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря. / © Associated Press

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У вівторок, 10 червня, магнітна буря стане потужнішою, але це не буде критичним. Вона підвищиться до жовтого рівня - К-індексу 3.7.

Про це повідомляє сайт meteoagent.

Зауважимо, що геомагнітний шторм тримається вже досить тривалий час. Від кінця травня Земля зазнавала впливу підвищеної активності на Сонці. Лише 6 червня буря послабилася до К-індексу 3.7, а напередодні опустився до зеленого рівня.

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Зауважимо, що магнітна буря може негативно вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей. Вони піддаються впливу не лише у дні потужного шторму, а також до початку та після закінчення магнітної бурі.

В період магнітних бур лікарі радять уникати стресових факторів, обмежити фізичні навантаження, дотримуватися режиму сну та здорового харчування, пити менше кава та відмовитися від алкоголю.

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