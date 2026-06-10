Магнітна буря 10 червня: чого очікувати від сонячної активності

Магнітна буря / © Associated Press

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У середу, 10 червня, магнітна буря значно послабиться: опуститься до зеленого рівня — К-індексу 3,3.

Про це повідомили meteoagent, а також Британська геологічна служба.

Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно на спокійному рівні. Втім, за кілька днів може відбутися посилення через вплив високошвидкісного потоку з центрально розташованої корональної діри. Існує ймовірність коротких інтервалів STORM G1.

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Магнітна буря 10 червня. Фото: Мeteoagent.

Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму. Зокрема, погіршується стан метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання.

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