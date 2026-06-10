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Магнітна буря 10 червня: чого очікувати від сонячної активності
Активність Сонця послабилася, геомагнітні умови будуть спокійними.
У середу, 10 червня, магнітна буря значно послабиться: опуститься до зеленого рівня — К-індексу 3,3.
Про це повідомили meteoagent, а також Британська геологічна служба.
Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно на спокійному рівні. Втім, за кілька днів може відбутися посилення через вплив високошвидкісного потоку з центрально розташованої корональної діри. Існує ймовірність коротких інтервалів STORM G1.
Зауважимо, що магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей як за кілька днів до початку, так і за кілька днів після закінчення геошторму. Зокрема, погіршується стан метеозалежних, вагітних, а також тих, хто має хронічні захворювання.