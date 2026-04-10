Магнітна буря 10 квітня: яка її потужність

Магнітна буря.

У п’ятницю, 10 квітня, геомагнітне збурення посилиться. Очікується магнітна буря з К-індекс 5 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Через високошвидкісний потік корональної діри погіршилися геомагнітні умови до рівнів STORM G1. Очікується, що вплив корональної діри триватиме протягом наступних кількох днів, перш ніж почати зменшуватися.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.