ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
167
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 10 квітня: яка її потужність

Геомагнітні умови, які кілька днів були спокійними, знову підвищилися.

Автор публікації
Віра Хмельницька
Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 10 квітня, геомагнітне збурення посилиться. Очікується магнітна буря з К-індекс 5 (червоний рівень).

Про це стало відомо з даних Мeteoagent і Британської геологічної служби.

Через високошвидкісний потік корональної діри погіршилися геомагнітні умови до рівнів STORM G1. Очікується, що вплив корональної діри триватиме протягом наступних кількох днів, перш ніж почати зменшуватися.

Магнітна буря 10 квітня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття людей. Особливо схильні - метеозалежні, літні, гіпертоніки та люди з хронічними захворюваннями.

Під час магнітних бур в організмі можуть відбуватися зміни в кровообігу, порушується робота вегетативної нервової системи. Саме тому може виникати головний біль, знижується настрій, з’являється відчуття загальної слабкості. У людей із серцево-судинними захворюваннями може підвищуватися ризик аритмії та стрибки артеріального тиску.

Дата публікації
Кількість переглядів
167
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie