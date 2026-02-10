ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
79
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 10 лютого: як уникнути поганого самопочуття

Навіть незначний вплив сонячної активності можуть відчути метеозалежні люди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Геомагнітне поле Землі коливатиметься від спокійного до активного

Геомагнітне поле Землі коливатиметься від спокійного до активного / © Колаж ТСН

Сьогодні, 10 лютого 2026 року, очікується підвищена сонячна активність. Це може спричинити помірні або навіть сильні магнітні бурі.

Ймовірний рівень геомагнітної активності може досягати значень G2 або G3 за міжнародною шкалою. Це означає, що буря буде відчутною для чутливих людей та окремих технічних систем.

Основною причиною такої активності є викид корональної маси на Сонці, спрямований у бік Землі. Очікується, що пік бурі припаде на другу половину доби. У цей період можливі короткочасні збої в роботі навігаційних систем та погіршення самопочуття у населення.

Сонячні спалахи або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця, в тому числі викиди сонячної маси та поверхневі спалахи, які вивільняють енергію в усіх напрямках. Вони виникають, коли потужні вибухи енергії вивільняють заряджені частинки — переважно протони та електрони.

Основні поради метеозалежним людям:

  • стежити за режимом сну

  • пити більше води

  • обмежити стрес, давати собі відпочинок і не перенапружуватись

  • відмовитися від алкоголю і кофеїну

  • більше гуляти на свіжому повітрі

Дата публікації
Кількість переглядів
79
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie