Магнітна буря 10 лютого: як уникнути поганого самопочуття

Геомагнітне поле Землі коливатиметься від спокійного до активного / © Колаж ТСН

Сьогодні, 10 лютого 2026 року, очікується підвищена сонячна активність. Це може спричинити помірні або навіть сильні магнітні бурі.

Ймовірний рівень геомагнітної активності може досягати значень G2 або G3 за міжнародною шкалою. Це означає, що буря буде відчутною для чутливих людей та окремих технічних систем.

Основною причиною такої активності є викид корональної маси на Сонці, спрямований у бік Землі. Очікується, що пік бурі припаде на другу половину доби. У цей період можливі короткочасні збої в роботі навігаційних систем та погіршення самопочуття у населення.

Сонячні спалахи або геомагнітні бурі — це внутрішні реакції Сонця, в тому числі викиди сонячної маси та поверхневі спалахи, які вивільняють енергію в усіх напрямках. Вони виникають, коли потужні вибухи енергії вивільняють заряджені частинки — переважно протони та електрони.

Основні поради метеозалежним людям: