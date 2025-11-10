- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 1338
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 10 листопада: яка буде її активність
Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
У понеділок, 10 листопада, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря досягне К-індексу 5.7 (червоний рівень).
Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.
Геомагнітна активність досягла рівня STORM G2. Також існує потенціал для подальшої спрямованої на Землю сонячної активності протягом вихідних через розташування складної активної області.
Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.
Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.