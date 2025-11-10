Магнітна буря 10 листопада: яка буде її активність

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 10 листопада, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря досягне К-індексу 5.7 (червоний рівень).

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Геомагнітна активність досягла рівня STORM G2. Також існує потенціал для подальшої спрямованої на Землю сонячної активності протягом вихідних через розташування складної активної області.

Магнітна буря 10 листопада. Фото: Мeteoagent.

Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.