ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
1338
Час на прочитання
1 хв

Магнітна буря 10 листопада: яка буде її активність

Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У понеділок, 10 листопада, активність Сонця підвищиться. Магнітна буря досягне К-індексу 5.7 (червоний рівень).

Про це повідомили Мeteoagent та Британська геологічна служба.

Геомагнітна активність досягла рівня STORM G2. Також існує потенціал для подальшої спрямованої на Землю сонячної активності протягом вихідних через розташування складної активної області.

Магнітна буря 10 листопада. Фото: Мeteoagent.

Магнітна буря 10 листопада. Фото: Мeteoagent.

Усі прогнози науковців - попередні. Сонячна активність дуже мінлива і ситуація може змінюватися дуже швидко.

Медики наголошують, що послабити вплив магнітної бурі на організм цілком можливо. Зокрема, за можливості, варто нормалізувати сон, збалансувати водний баланс, віддати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю та частого вживання кави.

Дата публікації
Кількість переглядів
1338
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie