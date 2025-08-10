Магнітна буря 10 серпня: яка її потужність

Магнітна буря. / © pixabay.com

Реклама

У неділю, 10 серпня, сонячна активність досить помірному рівні. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин на на Сонці зафіксовано 12 спалахів класу C та один спалах класу M1. Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю та може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Реклама

Магнітна буря 10 серпня. Фото: meteoagent.

Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

Нагадаємо, ми писали про те, як щоденна звичка непомітно шкодить серцю дітей і підлітків. Дослідники пов’язали надмірний екранний час із небезпекою для серця та виявили у підлітків характерний біомаркер ризику.