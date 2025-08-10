ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 10 серпня: яка її потужність

Прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © pixabay.com

У неділю, 10 серпня, сонячна активність досить помірному рівні. Магнітна буря буде жовтого рівня - К-індекс 3.7.

Про це повідомляє ресурс Мeteoagent.

Зазначається, що протягом останніх 24 годин на на Сонці зафіксовано 12 спалахів класу C та один спалах класу M1. Сонячні спалахи M-класу належать до середніх за потужністю та може спричинити невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі.

Магнітна буря 10 серпня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 10 серпня. Фото: meteoagent.

Хоч активність Сонця не надто висока, але вона все ж може впливати на самопочуття. Особливо відчувають вплив метеозалежні. У них можуть підвищуватися тиск, виникати головний біль, запаморочення, слабкість і сонливість тощо.

