Магнітна буря 10 січня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

Сьогодні, 12 січня, активність Сонця послабиться до магнітної бурі середнього рівня. Вона відповідає К-індексові 4.

Про це повідомляє meteoagent та свідчать дані Британської геологічної служби.

Напередодні швидкість сонячного вітру збільшилася, оскільки очікуваний високошвидкісний потік корональної діри став геоефективним. Втім, геомагнітна активність приглушилася. Сонячний вітер демонструє ознаки початку спадання.

Магнітна буря 10 січня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі здатні впливати на наше самопочуття. Найбільш схильні відчувати погіршення здоров’я метеозалежні, вагітні, літні люди та ті, хто має хронічні хвороби.