Магнітна буря 10 травня: кому буде найгірше і як себе вберегти
Сьогодні геомагнітна ситуація, за попереднім прогнозом, має залишатися відносно спокійною.
На 10 травня 2026 року очікується переважно низька або слабко збурена геомагнітна активність. Найвищі значення прогнозуються вночі.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.
Геомагнітна активність може змінюватися протягом доби, тому бажано стежити за оновленнями космічної погоди ближче до конкретного часу.
Водночас навіть слабкі коливання магнітного поля Землі можуть відчувати метеозалежні люди, особливо за наявності хронічної втоми, стресу або проблем із серцево-судинною системою.
На періоди таких геомагнітних коливань організм може реагувати специфічними симптомами:
сильний головний біль або мігрень
різкі стрибки артеріального тиску
почуття надмірної втоми та апатія
порушення сну (безсоння або навпаки — сонливість)
дратівливість та емоційна нестабільність
запаморочення та нудота
тахікардія (прискорене серцебиття)
Як зменшити вплив магнітних бур
Нормалізувати сон. Спати не менше восьми годин на добу
Збалансувати водний баланс. Пити протягом дня чисту воду
Передивитися щоденний раціон. Надати перевагу легким стравам і відмовитися від алкоголю