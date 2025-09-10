Магнітна буря 10 вересня: яка її потужність

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 10 магнітна буря буде слабкою. Геомагнітний шторм буде зеленого рівня - К-індекс 2.7.

Про це інформує ресурс Мeteoagent.

Швидкість сонячного вітру була високою через вплив корональної діри. Втім, вона поступово зменшилася. За попередніми даними, протягом найближчих 72 годин ймовірність високої активності Сонця низька.

Науковці наголошують, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

