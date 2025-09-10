ТСН у соціальних мережах

Магнітна буря 10 вересня: яка її потужність

Сьогодні активність Сонця дуже слабка і буде не відчутною.

Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря.

Магнітна буря. / © Associated Press

У середу, 10 магнітна буря буде слабкою. Геомагнітний шторм буде зеленого рівня - К-індекс 2.7.

Про це інформує ресурс Мeteoagent.

Швидкість сонячного вітру була високою через вплив корональної діри. Втім, вона поступово зменшилася. За попередніми даними, протягом найближчих 72 годин ймовірність високої активності Сонця низька.

Магнітна буря 10 вересня. Фото: meteoagent.

Магнітна буря 10 вересня. Фото: meteoagent.

Науковці наголошують, що прогноз може змінитися, адже дані про сонячну активність оновлюють що три години.

