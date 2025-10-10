Магнітна буря 10 жовтня: чого очікувати від активності Сонця

Магнітна буря. / © Associated Press

У п’ятницю, 10 жовтня, магнітна буря буде слабкою та залишається на зеленому рівні. Це - К-індекс 1.7.

Про це свідчать дані Мeteoagent і повідомляє Британська геологічна служба.

Зазначається, що вранці 9 жовтня відбувся незначний поштовх сонячного вітру, який викликаний пізній приходом очікуваного викиду корональної маси. Геомагнітна активність поки що спокійна. Втім, якщо умови сонячного вітру розвиватимуться далі, то цілком ймовірний більш активний геомагнітний період.

Магнітна буря 10 жовтня. Фото: Мeteoagentю

Зауважимо, хоч магнітна буря не потужна, але деякі люди більш схильних до дії сонячної активності. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, медики радять стежити за датами та інтенсивністю магнітних бур. Це дає можливість заздалегідь скоригувати свій графік та підготуватися.

Нагадаємо, дані науковців свідчать про те, що у жовтні Землю накриє 16 магнітних бур. Зокрема, 29-31 жовтня очікується новий період потужних бур із піковими значеннями 6, 5 та 4 бали відповідно.